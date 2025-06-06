В Госдуме предложили отменить оценки по некоторым предметам

Госдума предложила пересмотреть систему оценок по физкультуре, музыке, ИЗО и труду.

«Министерству просвещения Российской Федерации: совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки проработать вопрос о целесообразности применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам «Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», — пишет РИА Новости со ссылкой на проект постановления, внесенного в нижнюю палату.

Думский комитет по охране здоровья подготовил документ по итогам состоявшегося 11 июня правительственного часа, посвященного охране здоровья школьников и развитию детско-юношеского спорта.



В конце июня Минпросвещения сообщило, что с 1 сентября в 84 школах в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии стартует эксперимент по выставлению оценок за поведение. В министерстве рассчитывают узнать, как эта мера влияет на дисциплину, мотивацию школьников и атмосферу в классах. Это также позволит разобраться с техническими и организационными вопросами, такими как критерии оценки и нагрузка на учителей.