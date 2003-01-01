В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

В Госдуму внесен проект об отмене ответственности за тонировку. .

Инициатива исходит от депутатов фракции «Новые люди». Они предлагают убрать соответствующую часть статьи 12.5 КоАП РФ, которая сейчас запрещает тонировку с недостаточным светопропусканием. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что тонировка — распространенная международная практика. Она помогает водителям избежать ослепления фарами встречных машин ночью и солнечными бликами днем, что может повысить безопасность на дорогах.

— Более того, тонированные стекла могут служить дополнительной защитой от краж и угонов, так как преступникам труднее разглядеть ценные вещи внутри автомобиля», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас за нарушение норм светопропускания стекол водителей штрафуют на 500 рублей.