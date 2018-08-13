В Госдуме предложили переименовать колбасу

В России следует запретить называть колбасой продукцию, которая содержит менее 50% мяса, считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Логичным шагом со стороны государства… стал бы запрет для производителей и продавцов всех уровней на использование названий для таких продуктов, вводящих покупателей в заблуждение. К примеру, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт не может называться колбасой, а должен именоваться "имитацией колбасного изделия". Также на этикетке должны указываться и вероятные опасности для здоровья при длительном употреблении такого "заменителя колбасы", — сообщается в письме депутата, которое цитирует РИА Новости.

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