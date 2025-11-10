В Госдуме предложили предусмотреть в бюджете выплаты «обманутым дольщикам» ИЖС

Выплаты обманутым дольщикам ИЖС предлагают заложить в бюджет на ближайшие три года.

Предусмотреть компенсации жителям, пострадавшим от мошенников при строительстве частных домов, предложили в Госдуме. Такие поправки внесли представители партии «Справедливая Россия».

— С марта этого года в системе индивидуального жилищного строительства (ИЖС) заработала система эскроу-счетов. Но в предыдущие годы, когда сфера ИЖС активно развивалась, тысячи граждан стали жертвами мошенников при строительстве своих домов. Банки выдавали людям кредиты на ИЖС, при этом указывали подрядчиков, у которых они должны строиться. А подрядчики оказывались жуликами и не строили ничего. При этом заемщики продолжают выплачивать ипотеку за несуществующее жилье, даже когда факты мошенничества подтверждены, — напомнил лидер партии Сергей Миронов.

Обращения дольщиков приходят со всей страны. Минстрой оценивает количество пострадавших за 2023–2024 годы почти в 11 тысяч человек, по неофициальным оценкам, их число может достигать 20 тысяч. В апреле справедливороссы уже предлагали дать жертвам недобросовестных подрядчиков кредитные каникулы на период строительства нового жилья.

— В ответ Минфин сослался на рекомендации ЦБ, по которым банки могут помогать пострадавшим, в том числе списывать кредиты. Но это лишь рекомендации, и на деле банки часто отказывают людям в помощи, — указал руководитель фракции. — Поэтому в проекте бюджета мы предлагаем предусмотреть механизм господдержки. Отдельной статьей прописать возможность компенсационных выплат гражданам — участникам ИЖС, пострадавшим из-за неисполнения договоров подрядчиками.

Размер и критерии назначения выплат, согласно поправке, должно определить правительство России. Напомним, как минимум 40 семей в Карелии пострадали от действий недобросовестного подрядчика в Карелии — компании «Амперия». Люди брали кредиты на строительство каркасных домов, в итоге остались без жилья и с обязательствами перед банками. В Карелии возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 30 сентября Арбитражный суд вынес решение по делу о банкротстве строительной компании, введена процедура наблюдения. Добавим, что полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия». Сейчас в списке около 40 семей. В полиции предполагают, что тех, кому недостроили дома в Карелии, больше.

Ранее в Госдуме предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС в России.