В Госдуме предложили расширить условия для получения почётного звания «Ветеран труда»

Депутат выступил с инициативой присваивать звание за стаж, превышающий норму на пять лет, даже при отсутствии государственных наград.
Председатель комитета Госдумы по труду и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с инициативой расширить условия для получения почётного звания «Ветеран труда».
Он предложил присваивать его гражданам, которые отработали на 5 лет больше установленного стажа (30 лет для мужчин и 25 для женщин), даже если у них нет ведомственных наград или государственных медалей.
— Тогда принцип справедливости был бы соблюден, — заявил депутат.
Также Нилов считает, что право ходатайствовать о присвоении звания следует предоставить профсоюзным организациям.
Сейчас для получения звания «Ветеран труда» необходим не только стаж (25 лет для мужчин, 20 для женщин), но и наличие знаков отличия. Предложение было озвучено на парламентских слушаниях и пока является инициативой, требующей разработки законопроекта.
