В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

Первое июля стоит сделать праздничным днем, считает вице-спикер Госдумы.

День общероссийского голосования по поправкам к конституции в перспективе стоит сделать выходным, считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), пишет издание "РИА Новости".



Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.



"Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад", –сказала Епифанова.



По ее словам, "было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником – Днем Конституции".



День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. В течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. С 1 января 2005 года этот день стал рабочим.