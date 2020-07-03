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В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем

Новости. Общество
22:00, 03 Июля 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Первое июля стоит сделать праздничным днем, считает вице-спикер Госдумы.

День  общероссийского голосования по поправкам к конституции в перспективе стоит сделать выходным, считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), пишет издание "РИА Новости".

Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
 
"Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад", –сказала Епифанова.

По ее словам, "было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником – Днем Конституции".

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. В течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. С 1 января 2005 года этот день стал рабочим. 

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Комментарии

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бюджет
2020-07-03 22:19:09
Это еще вопрос.... А вот если предложить сделать ВСЕМ россиянам зарплату депутата Госдумы?????
Гость
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