В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей школьников.

Он заявил, что законопроект на эту тему уже готовится. Об этом сообщили РИА Новости.

Гусев отметил, что для многих семей, особенно где дети идут в первый класс, этот день полон волнений и радости. Однако не все работодатели идут навстречу родителям — кто-то заставляет брать день за свой счет, кто-то вычитает его из отпуска.

— Давайте сделаем 1 сентября настоящим праздником для родителей школьников — дадим им оплачиваемый выходной, — сказал депутат.

Он призвал коллег из всех фракций поддержать эту инициативу, чтобы семьи могли без проблем провести День знаний вместе с детьми.