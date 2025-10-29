В Госдуме предложили сделать 7 ноября выходным днем

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий объявить 7 ноября нерабочим праздничным днем.
Инициатива принадлежит группе парламентариев во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Документ опубликован в электронной базе палаты.
Предлагается внести изменения в Трудовой кодекс РФ и установить 7 ноября выходным днем. Депутаты выступили с инициативой отмечать День Великой Октябрьской социалистической революции. В пояснительной записке авторы указывают, что эта мера будет способствовать укреплению гражданской сплоченности и сохранению исторической памяти.
Как ранее отметил Зюганов, аналогичная норма уже действует в Белоруссии.
Напомним, ранее в России предложили учредить День государственности. Идея этого праздника принадлежит основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, который называл 21 сентября Днем зарождения российской государственности и первым предложил придать этой дате особый статус.