В Госдуме предложили штрафовать за вождение без ОСАГО только раз в сутки

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект, который разрешает штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО только один раз в сутки.

Это правило будет действовать, даже если камеры зафиксируют несколько нарушений в течение одного дня.

Инициатива была внесена группой депутатов во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Согласно действующему законодательству, штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО составляет 800 рублей, а за повторное нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей.

Новый законопроект предлагает дополнить статью 12.37 КоАП РФ примечанием, которое ограничивает привлечение к ответственности одним штрафом в сутки при фиксации нарушений автоматическими камерами.

Как отмечается в пояснительной записке, разработка законопроекта обусловлена проводимыми силами Банка России, Минфина России, МВД России и Российского союза автостраховщиков мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

