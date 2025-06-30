В Госдуме предложили снизить возраст для пенсионной надбавки до 70 лет

Депутаты разработали законопроект, который предлагает назначать пенсионерам повышенные выплаты с 70 лет вместо нынешних 80.

Автор инициативы — глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. Документ направлен в правительство на рассмотрение.

Согласно проекту, фиксированную часть пенсии хотят увеличивать поэтапно: с 70 лет — на 100% (сейчас 8 907 рублей) с 80 лет или при I группе инвалидности — на 200% с 90 лет — на 300%.

Нилов объяснил, что идея возникла после обращения пенсионера, который много лет проработал на вредном производстве. Статистика показывает, что до 80 лет доживают только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — еще меньше. Сейчас повышенные выплаты назначают только с 80 лет.

Фиксированная часть пенсии с 1 января 2025 года составляет 8 907,7 рубля.