В Госдуме предложили создать новое министерство

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов предложил создать министерство лесного хозяйства.

Необходимо принимать решение о создании министерства лесного хозяйства, поскольку Федерального агентства лесного хозяйства не хватает для решения проблем отрасли, сообщил журналистам депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Об этом информирует РИА Новости.

«Нужно срочно принимать решение о создании министерства лесного хозяйства, агентства не хватает. Ему будут нужны полномочия правоохранительных органов. Возможно, там нужен отдельный вице-премьер», — заявил Фетисов.

По словам политика, лесные пожары с каждым годом случаются все чаще, при этом имеющихся государственных мощностей для восстановления леса категорически не хватает.

«Никакой защиты леса сегодня нет. Если нет министерства, то нет хозяина, никто не решает проблемы, которые накопились», — заявил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин во вторник поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона — подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей.