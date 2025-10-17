В Госдуме предложили создать сеть медицинских хостелов

В городах с крупными медицинскими центрами предлагают создать государственные хостелы.

Сеть государственных хостелов для иногородних граждан, приезжающих на лечение в федеральные клиники, предлагают создать в России. Об этом рассказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

— Государство должно помочь с арендой жилья иногородним гражданам, прибывающим на лечение в федеральные клиники. При этом считаю, что аренда в таких специализированных хостелах должна быть бесплатной, а помещения приспособлены для проживания лиц с ограниченными возможностями: лифт и пандус в доме, широкие дверные проемы, низкие пороги, удобная планировка, — сказал Миронов РИА Новости.

Он сообщил, что готовится обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать в Москве, Санкт-Петербурге и ряде городов, где находятся крупные медицинские центры, сети государственных специализированных хостелов для граждан, прибывающих на лечение или реабилитацию в клиники федерального значения. Он отметил, что к нему нередко обращаются люди с тяжелыми заболеваниями, которые приезжают из регионов на лечение в Москву и другие крупные города.

Стоимость аренды для некоторых оказывается неподъемной. «Между тем больным, которые, например, ожидают трансплантации органов, приходится ждать своей очереди много месяцев, иногда — несколько лет», — подытожил парламентарий.