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В Госдуме предложили уменьшить срок ожидания регистрации брака

Новости. Общество
15:30, 01 Июля 2025
фото: © Serhii / Adobe Stock

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С 30 до 10 дней предлагают сократить срок между подачей заявления в ЗАГС и регистрацией брака в России.

Инициативу высказала заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева. Она направила обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с предложением сократить минимальный срок между подачей заявления и регистрацией брака с 30 до 10 календарных дней, документ есть в распоряжении «РИА Новости».

«Считаю необходимым внести изменения в действующее законодательство Российской Федерации (в частности, в статью 11 Семейного кодекса России), направленные на сокращение минимального срока между подачей заявления и регистрацией брака с 30 календарных дней до 10», — сообщается в письме.

Она аргументирует инициативу тем, что месячный срок не всегда удобен для граждан и создает избыточную бюрократическую нагрузку. Депутат ссылается на опыт стран ЕАЭС, в частности Казахстана, где в 2022 году срок ожидания сократили с месяца до 15 дней.

По мнению депутата, международный опыт доказывает, что уменьшение периода ожидания делает процедуру доступнее, не снижая качества проверки документов. Она уверена, что принятие поправки позволит россиянам быстрее реализовать вступить в брак, избежав длительных бюрократических задержек.

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