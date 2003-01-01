В Госдуме предложили увеличить маткапитал до миллиона рублей

Глава комитета по труду Ярослав Нилов направил в правительство законопроект, согласно которому выплата за первого ребенка может вырасти до 1 миллиона рублей.

Сейчас материнский капитал составляет 676 тысяч рублей за первого ребенка и 217 тысяч за второго, или 894 тысячи, если не получали выплату за первого.

Новый законопроект предлагает с 1 февраля 2026 года установить единую сумму в 1 миллион рублей за первого ребенка. За второго и третьего ребенка планируется выплачивать по 1,3 миллиона рублей.

Средства материнского капитала можно направлять на ипотеку, улучшение жилья, образование детей, пенсию матери или реабилитацию детей-инвалидов. По данным Социального фонда, более 80% семей используют эти деньги для решения жилищного вопроса.

В пояснительной записке указано, что 7,9 миллиона семей использовали маткапитал для улучшения жилищных условий. С учетом роста цен на жилье и инфляции предлагается увеличить размер выплат.

Программа материнского капитала действует с 2007 года и была продлена до 2030 года.