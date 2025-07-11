В Госдуме предложили увеличивать госпошлины для мигрантов

К рассмотрению этого законопроекта приступят на следующей неделе.

В России планируют внести дополнительные государственные пошлины для мигрантов. Как рассказал председатель Государственной Думы, к рассмотрению этого законопроекта приступят на этой неделе. По словам Вячеслава Володина, большинство мигрантов приезжают в РФ с целью заработка. Для работы в России иностранцам необходимо получить патент или разрешение на работу.

— Прибывающие из невизовых стран получают патент, стоимость которого в среднем составляет 8–10 тысяч рублей в месяц. Он может действовать максимум один год. Затем процедуру получения патента необходимо пройти заново, — отметил он, добавив, что мигранты из визовых стран оформляют разрешение на работу.

За выдачу или переоформление патента иностранным гражданам придется платить 4 200 рублей. Такую же сумму придется платить за продление срока действия разрешения на работу. В два раза меньше (2 100 рублей) придется платить за дубликат патента или разрешения на работу и внесение в них изменений.

Помимо перечисленных нововведений, Вячеслав Володин предложил установить или увеличить ряд других государственных пошлин для мигрантов. Предварительно среди них: постановка на учет по месту пребывания, регистрация иностранца по месту жительства в РФ, продление срока временного пребывания в РФ, регистрация автомобилей и других транспортных средств.

— Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции, — подчеркнул председатель ГД.