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В Госдуме предложили ввести штрафы за поиск экстремистских материалов

Новости. Политика
12:40, 16 Июля 2025
фото: © Госдума

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В поправках к КоАП предлагают штрафовать россиян за умышленный поиск в интернете «заведомо экстремистских материалов».

В России несколько предлагают штрафовать граждан за умышленный поиск в сети «заведомо экстремистских материалов» и получение доступа к ним, в том числе через VPN-сервисы. По предварительным данным, штрафы будут назначать в размере от трех до пяти тысяч рублей для граждан страны.

Группа депутатов внесла в Госдуму поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) — «в части усиления административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, а также нарушения в сфере связи и информации».

Как рассказывает «РБК», эти поправки содержатся в тексте законопроекта ко второму чтению, которое планируют рассмотреть завтра, 17 июля.

Под запрет на поиск попадут материалы, официально признанные таковыми Министерством юстиции РФ. На сегодняшний день список экстремистских материалов официально включает 5473 позиции; среди них — песни, книги и даже мемы.

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