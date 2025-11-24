В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при продаже квартиры

Законопроект предлагает ввести недельную паузу при проведении сделок с недвижимостью.
В Госдуму внесен законопроект, который может изменить порядок продажи квартир в России. Авторы инициативы — председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин — хотят сделать обязательный семидневный «период охлаждения» при оформлении сделки. Законопроект направлен на защиту собственников квартир от мошенников, которые часто используют психологическое давление. Об этом сообщили наши коллеги из ТАСС.
Договор купли-продажи квартиры предлагают регистрировать не сразу, а только через неделю после подписания документов. В течение этого времени деньги покупателя будут заморожены, а у продавца появится возможность обратиться за помощью, если он поймет, что был обманут.
Получить оплату за квартиру можно будет только на банковский счет после завершения регистрации. Наличные расчеты при таких сделках станут невозможны — деньги переведут на защищенный счет или через банковский аккредитив, чтобы обеспечить безопасность обеих сторон.
В законопроекте есть еще одно условие — если человек продает свое единственное жилье, он будет обязан доказать, что ему есть где жить. Продавцу придется предоставить нотариально заверенное согласие того, кто готов принять его у себя.
Если закон примут, новые правила могут начать действовать уже с 1 января 2026 года.
