В Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга.

Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT. В своём обращении законодатель отметил, что на одинокого пенсионера, который утратил супруга-пенсионера, накладывается не только тяжёлая психологическая нагрузка, но и все бытовые проблемы — при ощутимом снижении финансовых возможностей.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет», — говорится в тексте обращения.

Законодатель добавил, что введение предложенных мер могло бы стать значительной мерой поддержки данной категории пенсионеров и помогло бы им адаптироваться к новым условиям жизни.

Отмечается, что в соответствии с законодательством овдовевший пенсионер сегодня вправе перейти на пенсию умершего супруга.