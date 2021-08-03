В Госдуме предложили ввести сертификаты для бедных

Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов выступили с инициативой ввести в России продовольственно-лекарственные сертификаты для малоимущих.

Об этом написал в Telegram-канале один из авторов законопроекта, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА Новости.

Из предложенного парламентариями документа следует, что такой сертификат должен выдаваться малоимущим семьям и одиноким гражданам со средним доходом ниже прожиточного минимума, а также тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Номинальную стоимость сертификата предлагается установить на уровне 30 процентов от прожиточного минимума. Покупать продукты и лекарства по нему можно будет только в магазинах и аптеках, заключивших договор с местными властями.

Ранее Нилов уже выступал с подобной инициативой, предполагавшей адресную выдачу продовольственных сертификатов нуждающимся, но Госдума отправила документ на доработку.