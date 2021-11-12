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В Госдуме предложили ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми

Новости. Общество
20:30, 10 Декабря 2021
фото: © flickr.com/lawprier

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми.

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев считает, что курящих рядом с беременными и детьми нужно наказывать штрафами. Об этом информирует РИА Новости.

«Султан Хамзаев выступил с новой инициативой ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми», — сказал РИА Новости его пресс-секретарь.

Это не первая инициатива Хамзаева, направленная на защиту здоровья россиян. На днях он предложил ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, а все культурно-массовые мероприятия сделать бесплатными. По словам депутата, это нужно для того, чтобы люди «не дома сидели спивались», а могли выходить гулять и заниматься своим здоровьем.

В Совете Федерации идею Хамзаева не поддержали — как отметил сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый, запрет на продажу алкоголя приведет скорее к обратному эффекту — в условиях дефицита потребление станет больше.

С 2013 года в России действует так называемый антитабачный закон. Он предусматривает тотальный запрет на курение на работе и во всех общественных местах: стадионах, школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, в гостиницах, кафе и ресторанах, поездах, на вокзалах и в аэропортах. Торговля сигаретами изделиями жестко ограничена — их нельзя открыто выкладывать на витринах и продавать несовершеннолетним, запрещена любая реклама табачной продукции. С 2020 года эти меры распространили и на электронные сигареты, кальяны и вейпы.

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Комментарии

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кир
2021-12-10 22:33:10
Запретить курение повсюду. Только в отведенных местах пусть курят. На улице всех отравляют на десятках метров.
Неравнодушный
2021-12-10 22:24:18
Первая сигарета никому не нравилась, но её всё равно докуривали, потому что так делали любимые киногерои, так принято.
Leopol'd
2021-12-10 21:41:22
Больной человек!
При виде сигарет или алкоголя в досягаемости, не может себя остановить. Так и про других так думает.
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