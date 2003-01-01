В Госдуме предложили ввести в обращение новую купюру

Новую купюру номиналом в 10 тысяч рублей предлагают ввести в оборот в России.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением ввести в оборот купюру номиналом в 10 тысяч рублей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, сейчас для совершения крупных покупок и расчетов гражданам и бизнесу приходится использовать значительные объемы наличных денег, что существенно увеличивает издержки на их производство, транспортировку, пересчет и хранение.

— Просим Вас рассмотреть возможность выпуска банкноты номиналом 10 000 рублей и проведения всероссийского голосования по выбору ее дизайна и, в случае поддержки данной инициативы, поручить профильным департаментам Банка России проработать вопросы ее практической реализации, — указано в тексте письма.

Как считают авторы запроса, это позволит оптимизировать наличное денежное обращение, снизить нагрузку на банкоматы и кассовые узлы, а также повысит удобство расчетов для граждан.

Ранее стало известно, что жители Карелии вернули в банки более 800 тысяч рублей мелочью.