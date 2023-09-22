В Госдуме предложили выдавать пенсионерам плиты с контролем подачи газа

В Госдуме предложили выдать людям старше 75 лет плиты с системой контроля за выделением газа.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в своем Telegram-канале обратилась к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением обеспечить лиц старше 75 лет, проживающих в многоквартирных домах, бесплатными газовыми плитами с системой контроля за выделением газа в связи с недавним взрывом газа в Балашихе, пишет РИА Новости.

«Необходимо разработать и реализовать государственную программу обязательного бесплатного обеспечения лиц в возрасте старше 75 лет и проживающих в многоквартирных жилых домах газовыми плитами, оснащенными системами автоматического контроля за выделением газа. Такой механизм автоматически отключает подачу газа в случае отсутствия горения на конфорке», — цитирует информагентсво обращение Лантратовой.

По словам депутата, реализация программы позволит уменьшить количество случаев со взрывом бытового газа в многоэтажных домах, сохранит жизни, здоровье и жилье сотен людей.

«На сегодняшний день только в Москве более 1,8 миллиона семей используют газовые плиты. Всего в России на начало 2023 года процент населения, использующего газ, составляет около 70% — свыше 100 млн человек. При этом использование газовых плит выступает фактором риска, особенно для пожилых людей с возрастными проблемами памяти и концентрации внимания», — приводит РИА Новости слова депутата.

Как напоминает информагентсво, утром 20 сентября в жилом панельном девятиэтажном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Плиты на третьем, четвертом и пятом этажах дома обрушились, затем произошло повторное обрушение. Погибли 7 человек, в том числе 2 спасателя, еще 20 человек пострадали. Следователи рассматривают несколько версий причин взрыва, в том числе неисправность газового оборудования и неосторожное обращение с газовыми приборами.