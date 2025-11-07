В Госдуме предложили выплачивать надбавки для опытных преподавателей региональных вузов

Размер надбавок, по мнению депутатов, должен составлять не менее 40 процентов должностного оклада.

Члены ЛДПР во главе с лидером партии, депутатом Госдумы Леонидом Слуцким разработали законопроект о введении дополнительных надбавок для преподавателей вузов, проработавших в регионах более 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, направленный на заключение в правительство РФ.

Предполагается, что законопроект внесёт изменения в статью 99 закона «Об образовании в России». Согласно инициативе, размер выплат должен будет составлять не менее 40 процентов должностного оклада и повышаться пропорционально увеличению педагогического стажа работы в конкретном субъекте.

— Молодые и перспективные учёные и преподаватели стремятся в крупные города, что приводит к ослаблению потенциала вузов в регионах. Разовые гранты ситуацию не спасают. В итоге качество регионального образования снижается, исчезают целые научные направления, десятилетиями формировавшиеся в региональных вузах, — отметил Леонид Слуцкий.

По мнению депутатов, принятие инициативы позволит сохранить педагогические кадры на местах, повысить престиж профессии преподавателя и укрепить научные школы в регионах. Если законопроект будет принят, он вступит в силу в день его официального опубликования.

