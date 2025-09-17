В Госдуме предложили запретить песни группы «Сектор Газа»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила о намерении добиваться запрета на песни рок-группы «Сектор Газа» на музыкальных площадках.

Останина в беседе с «Абзацем» выразила удивление, что Роскомнадзор до сих пор не отреагировал на творчество группы. Она пообещала лично заняться этим вопросом и дать соответствующее поручение сотрудникам комитета.

— На музыкальных площадках группу «Сектор Газа», безусловно, нужно запретить. Что касается социальных сетей, то у нас есть Роскомнадзор. Мне странно, что он до сих пор на это не отреагировал. Поэтому я полагаю, что наш комитет рассмотрит этот вопрос в ближайшее время. Я дам поручение сотруднику, чтобы он занялся этим вопросом, — процитировало издание Останину.

Концертный директор группы Александр Кузьмичев отреагировал на инициативу с «непониманием и одновременно со скепсисом». Он подчеркнул в беседе с РБК, что «Сектор Газа» считается признанной легендой отечественного рока, а ее песни исполняются как во дворах, так и большими государственными оркестрами.

После широкого общественного резонанса, вызванного словами Нины Останиной, она пояснила свою позицию. Глава комитета Госдумы по защите семьи заявила Life.ru, что в России не будут запрещать легендарную группу, планируется только убрать с музыкальных площадок композиции, содержащие ненормативную лексику.

— Не «Сектор Газа» запретить, а композиции, где используется мат. Это и по закону защиты детей. Зрелищные предприятия не вправе использовать мат. Это и вообще тот закон, который мы приняли о запрете в публичных местах использовать мат. Хочу даже извиниться перед поклонниками «Сектора газа» за такую фривольную интерпретацию моего высказывания, — заявила Останина.

Группа «Сектор Газа» была основана в 1987 году в Воронеже Юрием Клинских, известным как Юра «Хой». Группа записала 15 альбомов своих песен. Коллектив прекратил существование в 2000 году после смерти Клинских.