В Госдуме предупредили россиян о штрафах за оставленную в подъезде обувь

Жильцов многоквартирных домов могут оштрафовать на суммы от 5 до 15 тысяч рублей за хранение личных вещей, включая обувь, коляски и велосипеды, в подъездах.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в разговоре с ТАСС отметил, что многие жители, оставляя вещи в тамбурах и коридорах, ошибочно полагают, что это безопасно и позволяет сэкономить место в квартире.
Как пояснил Колунов, это нарушает правила противопожарной безопасности, а в случае ЧС такие предметы блокируют путь к эвакуационным выходам.
— Нередко жильцы занимают место в подъездах или тамбурах колясками, самокатами и велосипедами, а порой вовсе начинают там что-то хранить, складировать и обувь оставлять. Считают, мол, безопасно и место в квартире экономит, однако такое поведение нарушает правила противопожарной безопасности и правила технической эксплуатации дома, — сказал депутат.
За подобные нарушения предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» и штраф для физических лиц составляет от 5 000 до 15 000 рублей, а для юридических лиц — от 300 000 до 400 000 рублей.
— Управляшка проверит подъезд выпишет предписание нарушителям устранить завалы. Если же житель игнорирует предписание, УК обратится в Жилинспекцию, МВД и МЧС. И здесь в дело пойдет уже статья КоАП 20.4», — сказал он.
