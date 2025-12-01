В Госдуме прокомментировали информацию о возможной отмене маткапитала на первого ребенка

В Госдуме опровергли планы отмены маткапитала на первого ребенка.

Меры семейной поддержки будут только расширяться, отметила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

— Утверждать, что материнский капитал отменят на первого ребенка, нет. Никто не покушается на то, чтобы отменять маткапитал на первого ребенка, — сказала Останина.

По ее словам, ранее на парламентских слушаниях специалисты и демографы говорили о иной проблеме. Эксперты отмечали, что перенос выплаты материнского капитала со второго ребенка на первого привел к снижению числа вторых рождений.

— Что нужно сделать? Оставить [выплату] на первого, добавить на второго, платить на третьего, четвертого и пятого [ребенка]. Тогда это будет мотивирующей мерой, — отметила депутат, добавив, что меры семейной поддержки будут только расширяться.

Напомним, программа материнского капитала действует с 2007 года. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

В 2025 году сумма сертификата на первенца составляет 690 тыс. рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно может получить почти 222 тыс. рублей.

Ранее в Совете Федерации предложили переориентировать маткапитал на поддержку многодетности.