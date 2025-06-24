В Госдуме рассказали, что изменится для россиян в июле

С июля в России начинают действовать новые законы, которые затронут миллионы жителей страны.

Главные изменения касаются борьбы с мошенничеством, мигрантами и поддержки социально незащищенных граждан. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Теперь за использование чужих банковских карт или передачу своих данных мошенникам грозит до шести лет тюрьмы. Также накажут тех, кто по указанию других лиц проводит подозрительные операции с картами.

Для мигрантов вводят строгие правила. Чтобы получить SIM-карту, нужно подтвердить личность по биометрии. Иностранцы не смогут иметь больше 10 сим-карт. Все мигранты, которые приехали работать больше чем на 90 дней, должны пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию.

Банки начнут открывать специальные счета и вклады для получателей социальной помощи. Можно открыть один счет и один вклад до 50 тысяч рублей. По вкладу ставка будет как у обычных вкладов на год, а по счету — не меньше половины ключевой ставки. За обслуживание таких счетов и переводы до 20 тысяч рублей в месяц платить не нужно.

С 5 июля увеличится лимит выплат по европротоколу при Д. П. Если водители оформляют аварию без вызова ГИБДД, но не согласны между собой, максимальная выплата вырастет со 100 до 200 тысяч рублей. Главное условие — наличие фотографий повреждений.

Становится строже наказание за разглашение банковской, налоговой или коммерческой тайны. За это могут дать до семи лет тюрьмы и штраф 5 миллионов рублей, если действия привели к серьезным последствиям.

С 28 июля нельзя будет незаконно использовать знаки «географическое указание» и «наименование места происхождения товара» на продукции. За подделку таких обозначений введут ответственность.

Также с 24 июня иностранных агентов могут привлекать к ответственности заочно, даже если они находятся за границей и нарушают российские законы.