В Госдуме рассказали, как можно снимать и выкладывать на YouTube соседей

Депутат также пояснил, что делать, если частный дрон прилетел и снимает.

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов от КПРФ рассказал РИА Новости, при каких условиях можно снимать и выкладывать на YouTube соседей, а также объяснил, почему нельзя сбивать летящие дроны.

«Фотографировать дома соседей можно, но если ролик с домом и его жителями и домашними животными или фото будут размещены в соцсетях и на YouTube, то надо понимать, что, согласно статье 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен, допускаются только с согласия этого гражданина», — подчеркнул парламентарий.

Также он отметил, что сбор и распространение данных о частной жизни, которая может составлять личную или семейную тайну, уголовно наказуемы за нарушение неприкосновенности частной жизни.

«Если исключительно с квадрокоптера фиксировали ваш дом, например, это был квадрокоптер Росреестра, запущенный для исправления реестровых ошибок, то здесь нет проникновения в тайну вашей частной жизни. Они оснащены специальным оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности и обработки данных. Статью 137 УК РФ здесь применить никак абсолютно не получится», — цитирует РИА Новости Гаврилова.

При этом если посторонний частный дрон прилетел и снимает, то нужно обратиться в полицию.

«Право собственности у вас на землю и на здание. Ни на недра под этой землей, ни на воздух над ней у вас нет права собственности. Это собственность государства. Поэтому только государство может решить вопрос с дронами в воздухе над своей территорией. А вот вы самовольно не можете сбивать дрон на государственной территории. В результате — это будет умышленное повреждение чужого имущества со всеми вытекающими последствиями», — приводит информагентство слова депутата.