В Госдуме рассказали, какие новые законы вступают в силу в декабре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о ряде законодательных изменений, которые начнут действовать в декабре 2025 года.

Нововведения затрагивают миграционную политику, безопасность, социальную сферу и финансовый контроль.

Изменения для мигрантов

С 1 декабря во всех пунктах пропуска через государственную границу России, где есть техническая возможность, начнут собирать биометрические персональные данные у мигрантов. Этот эксперимент направлен на апробацию новых правил въезда и выезда иностранных граждан . Кроме того, с 28 ноября изменились условия получения полиса ОМС. Теперь право на бесплатную медицинскую помощь имеют только те иностранцы, которые легально отработали на территории России не менее пяти лет. Исключение составляют экстренные случаи .

Ужесточение уголовной ответственности

Была усилена ответственность за преступления против государственной безопасности. Закон, вступивший в силу 17 ноября, вводит пожизненное лишение свободы за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности. По таким преступлениям отменены сроки давности, а уголовная ответственность за умышленные деяния наступает с 14 лет .

Поддержка ветеранов и социальные гарантии

С 9 декабря некоммерческие организации (НКО), которые помогают ветеранам боевых действий, получат статус социально ориентированных. Это даст им право на государственную и муниципальную поддержку в таких направлениях, как реабилитация, профпереподготовка и психологическая помощь самим ветеранам и членам их семей . Также с 31 декабря расширяется автоматическое информирование граждан через портал «Госуслуги». Уведомления о мерах социальной поддержки теперь будут приходить при потере работы и достижении предпенсионного возраста .

Защита государственных средств и новый порядок надзора

С 14 декабря размещение средств государственных корпораций, Агентства по страхованию вкладов, а также открытие эскроу-счетов для долевого строительства будут разрешены только тем банкам, которые соответствуют установленному уровню кредитного рейтинга.

С 15 декабря в закон об использовании атомной энергии вводится отдельная глава о государственном надзоре, которая детально прописывает формы и порядок проверок, а также предусматривает прокурорский надзор.