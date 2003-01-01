В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в октябре

С 1 октября 2025 года в России вступают в силу новые законы.
Они затронут участников специальной военной операции, предпринимателей, также изменения коснутся в финансовой и социальной сферах. О нововведениях рассказали в Госдуме.
Кредитные каникулы для самозанятых и малого бизнеса
Самозанятые и субъекты малого и среднего бизнеса (МСП) смогут взять кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Это можно делать раз в пять лет, независимо от того, снизилась выручка или нет. Правило действует для кредитов, оформленных с 1 марта 2024 года.
Поддержка участников СВО
Военнослужащие после окончания службы смогут взять время для восстановления здоровья без риска увольнения. Больничные в этот период будут оплачиваться. Оклады военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и пенсии военных пенсионеров вырастут на 7,6%. Граждане, участвующие в СВО, смогут получать воинские звания без прохождения сборов.
Защита жилищных прав в новых регионах
С 6 октября начнут работать правила признания документов на недвижимость в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Для этого создадут региональные комиссии, которые будут работать до 1 января 2028 года.
Ипотека от государственных микрокредитных компаний
С 22 октября микрокредитные компании, полностью принадлежащие регионам, смогут выдавать ипотечные займы гражданам для целей, не связанных с бизнесом. Это расширит доступ к ипотеке для льготных категорий.
Использование конфискованных товаров
С 22 октября конфискованные немаркированные товары можно будет направлять на гуманитарные нужды или переработку. Исключение — алкоголь, табак, продукты питания и медицинские спиртосодержащие средства.
Другие важные изменения
Договоры долгосрочных сбережений можно будет заключать через «Госуслуги» с электронной подписью. Максимальное страховое возмещение по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет, вырастет до 2,8 млн рублей. Операторы по приёму платежей должны будут вступить в саморегулируемые организации. Контроль за платежными агентами будет осуществлять Банк России.