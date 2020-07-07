В Госдуме рассказали, когда вырастут пенсии

В 2024 году страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в среднем составит 20 тысяч рублей.

Такой прогноз дала член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет ФАН.



Ранее в Пенсионном фонде сообщили о прибавке к выплатам для определенной категории пенсионеров. Речь идет о гражданах, проработавших в сфере угольной промышленности. До 31 июля они смогут получить регулярную денежную надбавку от 2,5 тысячи рублей. Ее размер варьируется в зависимости от стажа пенсионера, его заработка, региона, а также взносов, которые осуществляли угольные предприятия. Согласно условиям, на доплату может претендовать пенсионер, проработавший в данной отрасли не менее 25 лет. При этом в отдельных регионах России такая надбавка составит свыше 7 тысяч рублей.

Член комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что до конца месяца дополнительную выплату также получат пенсионеры-опекуны.

"Им компенсируют то, что они не получили. Ситуация сложилась таким образом, что когда выплаты работающих пенсионеров перестали индексироваться, то почему-то всех опекунов, которые уже достигли пенсионного возраста, признали работающими. Однако вознаграждение за опекунство – это не заработная плата, но при этом его посчитали как дополнительный доход таких граждан. Большинство из этих россиян воспитывает своих внуков, которые по той или иной причине потеряли родителей. Сейчас восстанавливается справедливость, и они получат ту самую индексацию, которой у них не было", – объяснила Бессараб.

К тому же парламентарий подчеркнула, что правительство планомерно выполняет задачу по повышению уровня пенсионного обеспечения россиян. Размер пенсионных выплат поднимается в среднем на одну тысячу рублей в год.

"Сегодня средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров составляет 16 тысяч рублей. В 2024 году ее размер вырастет до 20 тысяч рублей. Это план, который еще подтвержден внесением соответствующих поправок в Конституцию о ежегодной индексации пенсий не реже одного раза в год", – сообщила она.

Граждане, ушедшие на заслуженный отдых, еще получают дополнительные льготы и социальные гарантии на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

"Можно говорить о дополнительном обеспечении ветеранов и лиц старшего возраста санаторно-курортным лечением и зубным протезированием. Кроме того, в Москве и других городах-миллионниках власти предоставляют пенсионерам возможность бесплатного проезда на общественном транспорте и на поездах пригородного сообщения", – добавила депутат.