Стало известно, кому с 1 декабря повысят пенсии

С 1 декабря в России повысят пенсии отдельным категориям граждан.

С 1 декабря 2025 года увеличение пенсий ждет россиян, у которых в ноябре возникло право на перерасчет. Речь идет о трех категориях пенсионеров: тех, кому исполнилось 80 лет, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Для граждан, отметивших в ноябре 80-летие, фиксированная выплата к страховой пенсии вырастет до 17 815 рублей. Дополнительно им положена надбавка за уход: 1314 рублей для получателей страховой пенсии и 1377 рублей для получателей государственной пенсии. Такой же принцип действует для инвалидов I группы: им автоматически назначается двойной размер фиксированной выплаты и ежемесячная компенсация. Если гражданин уже получал повышенную выплату по инвалидности I группы, повторного удвоения не производится.

Тем, кто уволился в ноябре, перерасчет пенсии произведут с декабря. Подавать заявление в Социальный фонд России не требуется, так как всю необходимую информацию передает бывший работодатель. Если данные поступят с задержкой, все недополученные средства будут выплачены позже отдельной доплатой.