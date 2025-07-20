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В Госдуме рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию в России

Новости. Общество
08:40, 28 Июля 2025
фото: © Людмила Корвякова/«Столица на Онего»

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Россиянам напомнили, при каких условиях можно выйти на пенсию досрочно.

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала нашим коллегам из РИА Новости, какие категории граждан имеют право на досрочную пенсию.

Работники вредных производств могут уйти на пенсию раньше: женщины в 45 лет при 15 годах стажа, мужчины — в 50 лет при 20 годах стажа. К таким производствам относятся угольная промышленность, металлургия, нефтепереработка и другие.

Те, кто трудился на Крайнем Севере или в приравненных районах, могут сократить пенсионный возраст на 5 лет. Мужчинам для этого нужно 15 лет «северного» стажа и 25 лет общего, женщинам — 15 лет «северного» и 20 лет общего.

Матери двоих и более детей могут получить льготу при 12 годах работы на Севере. Медики, педагоги и артисты театров также имеют право на досрочную пенсию. Медработникам нужно 25-30 лет стажа, учителям — 25 лет, артистам — от 15 до 30 лет в зависимости от специфики работы.

Многодетные матери могут выйти на пенсию раньше: в 57 лет при наличии трех детей, в 56 — четырех, в 50 — пяти и более. Дети должны воспитываться матерью минимум до восьми лет.

Право на досрочную пенсию также имеют инвалиды по зрению I группы (мужчины с 50 лет, женщины с 40), родители и опекуны детей-инвалидов, получившие военную травму (мужчины с 55 лет, женщины с 50).

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