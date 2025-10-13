В Госдуме рассматривают инициативу о запрете продажи газировки несовершеннолетним

В России может быть введен запрет на продажу сладких газированных напитков лицам младше 18 лет. Соответствующая инициатива направлена на рассмотрение в Государственную Думу.

Как пояснила автор предложения, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера необходима для защиты здоровья подрастающего поколения, поскольку чрезмерное употребление сладких напитков связано с риском развития ожирения, диабета и других заболеваний, пишет Газета.Ru.

- Мы выступили с инициативой о запрете продажи сладких газировок детям до 18 лет. Так же как им запрещено покупать энергетики, то же самое должно касаться сладкой газировки, потому у нас сейчас с каждым годом повышается количество детей с лишним весом и больных ожирением, – заявила она.

Депутат Милонов в беседе с «Газетой.Ru» призвал печатать на газировке жуткие картинки, чтобы ее не покупали дети.

Тем временем Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов не поддержал идею общественников, которая предполагает запретить продажу сладкой газировки детям до 18 лет. Он объяснил, что вводить такой запрет для несовершеннолетних должны родители, особенно для тех школьников, у которых есть проблемы со здоровьем.

Другое дело, есть дети предрасположенные или которых, бывает, родители, бабушки, дедушки насильно пирожками кормят — и они начинают разъедаться. Поэтому им как раз нужно ограничивать, но не по паспорту, а объяснять, что это не нужно делать. Такой общий запрет в магазинах, чтоб детям не продавали, — это, по-моему, уже перебор, - заявил Леонов.

Напомним, ученые из Университета Бригама Янга (США) обнаружили, что сладкие напитки опаснее сладкой пищи.