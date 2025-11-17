В Госдуме разъяснили правила выплаты «тринадцатой зарплаты»

«Тринадцатая зарплата» является годовым премированием по итогам работы и не обязательна для всех работников, заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

Гаврилов пояснил, что выплата зависит исключительно от внутренних документов организации:

— Термин «тринадцатая зарплата» не закреплен в трудовом законодательстве — на практике под ним понимается годовая премия. Работодатель самостоятельно определяет, вводить ли такую выплату и каким сотрудникам ее начислять. Право на премию обычно возникает при выполнении плановых показателей, отсутствии дисциплинарных взысканий и полной отработке года, — уточнил он.

В бюджетных организациях выплаты возможны только в пределах выделенного финансирования, при этом они облагаются НДФЛ по прогрессивной шкале, а их размер определяется внутренними документами компании.

Производятся выплаты обычно в декабре или январе.

Работник может оспорить невыплату премии через Госинспекцию труда или суд, если она предусмотрена локальными актами и выполнены все условия для ее получения. За задержку выплаты положена компенсация из расчета не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки.

Сотрудники, увольняющиеся в декабре, имеют право на премию только если это предусмотрено внутренними документами или право на выплату уже возникло по итогам работы. При неполном отработанном годе может применяться пропорциональный расчет.

