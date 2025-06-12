В Госдуме разработали законопроект о дополнительной защите медиков

Новый закон должен защитить врачей при исполнении ими служебных обязанностей.

Сегодня в Госдуму вносится законопроект депутатов фракции ЛДПР. Он предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ.

Как поясняют депутаты, сегодня, в рамках действующего законодательства, граждан могут привлечь к ответственности за умышленное причинение легкого вреда, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда медикам.

"Статьей 124.1 Уголовного кодекса РФ установлена ответственность за воспрепятствование законной деятельности медработников по оказанию медицинской помощи, однако с оговоркой, если такое воспрепятствование повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента. Таким образом, воспрепятствование медицинскому работнику без последствий для пациента, не влечет наказания для лиц, напавших на медработника по данной статье", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомилась "Российская газета".

Вместе с тем действующие нормы не снижают количество преступлений, совершаемых в отношении медицинских работников. Так, например, Минздравом России за первое полугодие 2023 года зафиксировано 820 случаев применения насилия в отношении медицинских работников.

Законопроектом предлагается ввести дополнительные квалифицирующие признаки, чтобы усилить уголовную ответственность для лиц, совершающих преступления в отношении медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

Напомним, в апреле в Петрозаводске пьяногоый мужчина напал на работников скорой, приехавших к его матери.