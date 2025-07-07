В Госдуме решили освободить участников СВО от госпошлин

По предварительным данным, нововведение также относится к некоторым военнослужащим органов ФСБ России и МЧС России и их членам семей.

Депутаты Государственной Думы примут закон, который освобождает участников СВО и членов их семей от уплаты государственной пошлины при обращении в суд для установления юридически значимых фактов. Как рассказали в Госдуме, изменения приняли во втором и третьем чтениях изменений в Налоговом кодексе РФ. На сегодняшний день размер пошлины составляет три тысячи рублей.

—Закон коснется ветеранов боевых действий из числа лиц, направлявшихся для обеспечения выполнения задач в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года, имеющих особые заслуги в выполнении указанных задач и при этом отработавших на указанных территориях в общей сложности не менее шести месяцев либо откомандированные досрочно по уважительным причинам, — пояснили на сайте Госдумы.

По предварительным данным, нововведение также относится к некоторым военнослужащим органов ФСБ России и МЧС России и их членам семей.

После полного принятия закона у военнослужащих и их семей появится возможность бесплатно инициировать установление родственных отношений, признание отцовства, принятие наследства и другие юридические действия. В случае смерти или безвестного отсутствия участника СВО его родственники также будут освобождены от уплаты госпошлины.