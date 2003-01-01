В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе

В палате парламента отметили, что подобный формат работы подойдёт не для всех профессий.

Со временем рынок труда в России перейдёт к четырёхдневной рабочей неделе, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Это всё должно проходить эволюционно, синергетически, но (…) не сегодня, не завтра и не послезавтра. И не для всех сфер — есть формы занятости, когда люди получают сдельно, есть службы, которые работают в непрерывном режиме. Поэтому надо понимать, что это будет постепенно, будет касаться не всех сфер, не всех должностей, — отметил он.

По словам парламентария, в постковидную эпоху многие работодатели продолжают использовать удалённую или смешанную форму занятости, предполагающую сокращение рабочей недели до четырёх или даже трёх дней.

— При этом производительность труда у них не снижается, доходы растут, меньше надо арендовать площадей и оборудовать рабочих мест, а работнику — меньше тратить времени на проезд и так далее, — подчеркнул он.

Напомним, сейчас продолжительность рабочей недели в России составляет 40 часов с двумя выходными днями — субботой и воскресеньем.