В Госдуме РФ предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака

Партия ЛДПР внесет в Думу законопроект о бесплатных земельных участках семьям после 10 лет брака, пишет РБК.

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, проживающим в браке свыше 10 лет и имеющим детей, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.



Бесплатно земельные участки предлагается выдавать для индивидуального жилищного строительства.



Сейчас законопроект находится на рассмотрении у правительства. После получения заключения от кабмина документ в течение 30 дней планируется внести в Госдуму.