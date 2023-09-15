В Госдуме России предложили закрыть границу с Финляндией

Первый заместитель председателя Госдумы по международным делам предложил ответную меру для стран, закрывающих проезд автомобилей с российскими номерами.

России стоит закрыть границу с теми европейскими странами, которые запретили въезжать на свою территорию российским автомобилям. Такую ответную меру в разговоре с «Лентой.ру» предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делами Алексей Чепа.

«Это не будет неожиданностью для нас, если еще ряд европейских стран придержутся такой же позиции», — предложил Алексей Чепа.

«Я думаю, нам тоже надо будет предпринимать ряд мер, допустим, закрыть границу с этими странами, не обеспечив ни транзит, ничего, никаких средств. Я думаю, надо предпринимать ряд экономических шагов в любом случае. Пусть это и будет направлено в ущерб нашим интересам, но поднимать жестко тарифы на эти страны, а наши бизнесмены пусть ищут другие рынки сбыта. [Надо] предпринимать все возможные политические и экономические шаги в ответ на эти действия этих стран», — сказал депутат.