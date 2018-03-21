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Новости. Общество
14:45, 21 Марта 2018

В Госдуме заинтересовались хиромантами в школах Карелии

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева направила запрос в прокуратуру Карелии с просьбой проверить факты незаконного сбора биометрических данных у детей в школах, а также выяснить все обстоятельства допуска в учреждения сборщиков информации и принять соответствующие меры.

Поводом к обращению стали сообщения в СМИ о том, что в карельских школах появились организации, которые по отпечатку пальца обещают определить профориентацию детей, психологические характеристики и спортивные успехи. Карельское Минобрнауки сообщает, что данные собираются незаконно без согласия родителей – их сбор противоречит федеральному закону "О персональных данных".

"Сбор любых персональных данных у детей без согласия их родителей или законных представителей является незаконным. Из предупредительного сообщения Министерства образования Республики следует, что органы власти в курсе происходящего, однако не совсем понятно почему не предприняты меры по пресечению этой деятельности. Есть вопросы и с тем как сборщики данных получили свободный доступ в школы? Это элементарный вопрос безопасности детей. Более того, сейчас мы должны понять, как используется информация по уже собранным отпечаткам пальцев у детей и куда она передается, и кто финансирует эту деятельность?" - заявила Окунева.

По словам парламентария, еще в октябре прошлого года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биоматериал представителей различных этносов. В СМИ выходила информация о том, что некие организации занимаются сбором биологического материала жителей нашей страны для изучения генетического разнообразия этносов, анализ которых проводится в США.

"Мы помним случаи, когда Мурманские чиновники пытались незаконно вывезти в Норвегию 430 проб слюны россиян, что проводились исследования биоматериалов и в Самарской области, где якобы одна из зарубежных некоммерческих организаций пыталась выяснить воздействие неких веществ на здоровье мужчин. Поэтому сейчас никакие благие мотивы сборщиков данных об изучении профориентационной направленности детей, не дают им права на осуществление этой деятельности без согласия родителей или законных представителей. Тем более, если это может касаться вопроса национальной безопасности. Мы направим копию запроса Главе Республики с просьбой усилить меры безопасности детей в школах", - уточнила Окунева.

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