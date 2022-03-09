890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Страшный список пополняется: еще один военнослужащий из Карелии погиб на Украине
Сегодня 14:10
Житель Карелии разбился на снегоходе в Приладожье
Сегодня 07:00

В Госдуме заявили, что в России продолжат блокировать VPN-сервисы

Новости. Общество
22:00, 15 Марта 2022
фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Новости партнеров

В стране уже не работают около 20 таких приложений.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор продолжит работу по блокировке VPN-сервисов на территории России. Об этом информирует ТАСС.

Как отметил во вторник депутат на странице канала «Дума ТВ» в социальной сети «Вконтакте», в настоящее время российские пользователи Instagram «так или иначе используют VPN» — систему обхода маршрутизации в интернете. «Мне задают вопрос, что будет с VPN. Роскомнадзор эту работу ведет — VPN ежедневно блокируется. Это не такая простая задача, но она выполняется», — подчеркнул Хинштейн.

Он напомнил, что в настоящее время около 20 популярных в РФ VPN-сервисов уже заблокированы. «Они будут блокироваться и дальше», — заверил парламентарий.

В полночь 14 марта Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram на территории России в связи с распространением в социальной сети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Доступ ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ от 11 марта.

Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B& C Agency Иван Самойленко заявил ТАСС, что спрос россиян на VPN-сервисы с 24 февраля по 1 марта вырос в 13,7 раза в сравнении с предыдущей неделей. Причиной стала блокировка социальных сетей и ограничения для российских пользователей после начала спецоперации на Украине.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?

Аналитика

Сегодня 15:18
Ничего лишнего - только деньги
Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги
Условия новых кредитных каникул для граждан оказались такими, что, вероятно, их смогут получить далеко не все, кто в этом нуждаются.
Карельский омбудсмен Лариса Бойченко: «Не осилить всего»
Сегодня 15:01
Новые троллейбусы выйдут на линию в Петрозаводске в апреле
14.03.2022 14:23
«Спецоперация» по росту цен в маршрутках Петрозаводска
14.03.2022 13:46
«Пуля оборвала его жизнь»
11.03.2022 18:03
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»