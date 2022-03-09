В Госдуме заявили, что в России продолжат блокировать VPN-сервисы

В стране уже не работают около 20 таких приложений.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор продолжит работу по блокировке VPN-сервисов на территории России. Об этом информирует ТАСС.

Как отметил во вторник депутат на странице канала «Дума ТВ» в социальной сети «Вконтакте», в настоящее время российские пользователи Instagram «так или иначе используют VPN» — систему обхода маршрутизации в интернете. «Мне задают вопрос, что будет с VPN. Роскомнадзор эту работу ведет — VPN ежедневно блокируется. Это не такая простая задача, но она выполняется», — подчеркнул Хинштейн.

Он напомнил, что в настоящее время около 20 популярных в РФ VPN-сервисов уже заблокированы. «Они будут блокироваться и дальше», — заверил парламентарий.

В полночь 14 марта Роскомнадзор ограничил доступ к Instagram на территории России в связи с распространением в социальной сети призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих. Доступ ограничен на основании решения Генпрокуратуры РФ от 11 марта.

Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B& C Agency Иван Самойленко заявил ТАСС, что спрос россиян на VPN-сервисы с 24 февраля по 1 марта вырос в 13,7 раза в сравнении с предыдущей неделей. Причиной стала блокировка социальных сетей и ограничения для российских пользователей после начала спецоперации на Украине.