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В Госдуме засомневались в принятии закона об отмене сдачи экзамена на знание русского языка для иностранцев

Новости. Политика
10:10, 19 Июля 2025
фото: © «Столица на Онего»

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Рассмотрение законопроекта отложили на более поздний срок.

В Госдуме усомнились в принятии законопректа об отмене экзаменов для трудовых мигрантов, приезжающих по правительственной квоте. Депутаты запросили у правительства подзаконные акты для разъяснения деталей законопроекта. В список экзаменов входят: знание русского языка, истории России и основ законодательства.

По данным Государственной Думы, рассмотрение законопроекта отложили на более поздний срок, чтобы правительство учло замечания депутатов. Депутатов беспокоит, что это нововведение коснется профессий, где знание языка необходимо.

— Мы представляем наших граждан. То, что депутаты сейчас говорят в этой части, — это обращение людей, которые задаются вопросом и не могут понять, так же как и мы: зачем вы берете и приглашаете специалистов тех, которые у нас есть, тех, кто может не знать языка. Такие категории, как водитель, продавец — ему же общаться надо, язык должен знать, законы, — подчеркнул Вячеслав Володин. 

По предложению Председателя ГД инициативу рассмотрят в третьем чтении на следующей неделе после внесения правок.

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