В Госдуме ждут и готовы поддержать законопроект о запрете продажи вейпов

Ранее идею высказал глава Минпромторга России.

В ГД поддержат полный запрет продажи электронных сигарет, заявил спикер Вячеслав Володин.

«После заявления Министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект», – сказал Председатель ГД.

Более того, депутаты готовы рассмотреть законопроект в приоритетном порядке.

«Вред здоровью от вейпов очевиден: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний. Испарения вредны и для окружающих», — подчеркнул председатель ГД.

Вячеслав Володин напомнил, что ранее депутаты ГД приняли закон о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним. Увеличены административные штрафы за реализацию подросткам никотиносодержащей продукции и устройств для ее потребления, введена уголовная ответственность за их неоднократную продажу несовершеннолетним.

«Даже под угрозой ответственности недобросовестные торговцы все равно продают подросткам жидкий яд. Поэтому только полный запрет и ликвидация вейпов с прилавков помогут защитить детей от их пагубного воздействия», – отметил Вячеслав Володин.

По словам Володина, есть запрос и от жителей – большинство против торговли подобными товарами. Ранее стало известно, что в России зафиксирован первый случай редкой болезни, угрожающей любителям вейпов.