В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов

Депутаты от КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект о сокращении рабочей недели в России до 30 часов при пятидневной рабочей неделе.
Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный выступили авторами инициативы, согласно которой в России устанавливается продолжительность рабочей недели не более 30 часов, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня», который связан с Ксенией Собчак. То есть речь идет о шестичасовом рабочем дне.
Для отдельных категорий (несовершеннолетних, инвалидов I и II групп, педагогов, женщин в сельской местности, работников вредных и опасных производств) норма сокращается до 24 часов в неделю.
Вся работа сверх установленной нормы должна оплачиваться как сверхурочная.
Депутаты утверждают, что сокращение рабочего времени позволит:
— Повысить производительность труда;
— Снизить уровень стресса и профессионального выгорания;
— Уменьшить заболеваемость и число больничных;
— Дать сотрудникам больше времени на обучение и повышение квалификации;
— Улучшить демографическую ситуацию за счёт возможности больше времени уделять семье.
Инициаторы подчёркивают, что 40-часовая рабочая неделя была установлена более 30 лет назад, и за это время технологии значительно изменили характер труда. По мнению депутата Юрия Афонина, современная норма для эффективной работы — 30 часов в неделю, а всё превышающее её ведёт к перегрузке большинства россиян и должно оплачсиваться сверхурочно.
Законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.
Ранее мы сообщали, что в Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе.