В Госдуму внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат

Группа депутатов внесла на рассмотрение межфракционный законопроект, обязывающий всех работодателей в коммерческой сфере ежегодно индексировать заработную плату сотрудников.

Законопроект предполагает внесение поправок в статью 134 Трудового кодекса РФ, сообщает «ТАСС» со ссылкой на текст инициативы. В настоящее время эта норма обязывает работодателей проводить индексацию для сохранения покупательной способности зарплат, но не устанавливает конкретных сроков, периодичности и минимального уровня повышения.



Новая редакция закона предполагает ввести чёткие требования:



— Индексация должна обязательно проводиться не реже одного раза в год;

— Повышение заработной платы должно составлять не ниже уровня инфляции за предыдущий год.



— Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке, — заявил Ярослав Нилов. — Доходы должны догонять ежегодно растущие цены и траты, без оглядки на общую прибыль компаний, KPI и прогнозы развития предпринимательства.

По мнению депутатов, изменения создадут предсказуемый механизм повышения оплаты труда, снизят количество трудовых споров и сформируют единообразную правоприменительную практику.

