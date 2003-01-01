РЕКЛАМА
Питкярантский стрелок, убийство инвалида, драки и аферы: самые громкие преступления 2025-го года
11 января, 17:17 Статьи
Обществоведение
От танцующей выдры до лисы-акробатки: как животные удивляли жителей Карелии в 2025 году
11 января, 08:30 Статьи
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Герои спортивного года 2025: карельские спортсмены, которые сломали систему
10 января, 00:10 Статьи
Новости

Троих рыбаков спасли со льда Ладожского озера

11:42

В Госдуму внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат

11:20

Город в Приладожье вошёл в десятку самых дорогих направлений для отдыха в январе

11:03

«Ты навсегда в наших сердцах»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

10:56

Три машины столкнулись в центре Петрозаводска

10:47

В Карелии более половины беременностей были прерваны

10:32

Глава Карелии исполнил новогодние желания детей из Запорожской области

10:24

Уборка снега, отключения тепла и света: как Петрозаводск пережил каникулы

09:55

В Карелии объявлен желтый уровень погодной опасности

09:31

Минтруд рассказал, как россияне будут работать и отдыхать в 2026-м году

08:59

За новогодние праздники в петрозаводский вытрезвитель попали 15 человек

08:39

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей аварийного общежития из Карелии

08:20

Названы два критических возраста, когда организм меняется быстрее

08:00

В Петрозаводске определились победители соревнований по лыжным гонкам

07:38

В Заозерье неравнодушные жители пытаются спасти собаку, которой цепь впилась в шею

07:17

Рождественский бал по мотивам Севера в Петрозаводске удивил образами

06:59

Карельский марафонец преодолел пешком и на лыжах 137 км за четыре дня

06:40

Бесплатная медпомощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний

00:10

Карельские спасатели взорвали лед на реке в Суоярвском округе

22:04

«Столица на Онего» вспоминает самые громкие преступления 2025 года

20:00

Жители Карелии публично благодарят своих дворников за работу

18:25

И снова снег: прогноз погоды в Карелии на 12 января

17:00

Глава Карелии показал супруге оснащение больницы в Костомукше

16:25

Названа причина страшной аварии с девятью пострадавшими в Карелии

15:54

Артур Парфенчиков назначил Ларису Подсадник куратором Костомукшского округа

14:45

Десять человек эвакуировали во время пожара в жилом доме в Петрозаводске

14:18

Женщина пострадала на пожаре в Олонецком районе Карелии

13:55

«Сыночек, любимый, как я без тебя буду жить»: в Пудожском районе простились с погибшим на СВО

12:30

Артур Парфенчиков рассказал, как в Карелии устраняют последствия циклона

11:45

Охотники добыли волчицу, пугавшую жителей Пудожского района

11:15

«Золотое кольцо России» стало больше на 49 городов и сел

10:35

Стало известно, в каком состоянии 5 детей и 4 взрослых, пострадавших в страшной аварии на трассе в Карелии

10:02

Балканский вихрь «Фрэнсис» обрушит на Карелию метели и сильный ветер

09:02

Олени-прыгуны, кот в шарфике и неведомая бадяга: вспоминаем животных, удививших Карелию в 2025 году

08:33

Пятеро детей попали в больницу после ДТП на трассе в Олонецком районе

02:51

Власти Финляндии планируют тайно разместить на территории страны ядерное оружие

00:12
В Госдуму внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации зарплат
Сегодня 11:20 Общество
Поделиться

Группа депутатов внесла на рассмотрение межфракционный законопроект, обязывающий всех работодателей в коммерческой сфере ежегодно индексировать заработную плату сотрудников.

фото: © Столица на Онего

Законопроект предполагает внесение поправок в статью 134 Трудового кодекса РФ, сообщает «ТАСС» со ссылкой на текст инициативы. В настоящее время эта норма обязывает работодателей проводить индексацию для сохранения покупательной способности зарплат, но не устанавливает конкретных сроков, периодичности и минимального уровня повышения.

Новая редакция закона предполагает ввести чёткие требования:

— Индексация должна обязательно проводиться не реже одного раза в год;

— Повышение заработной платы должно составлять не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

— Сегодня с коллегами из разных фракций Госдумы вносим на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий ежегодное повышение зарплаты в обязательном порядке, — заявил Ярослав Нилов. — Доходы должны догонять ежегодно растущие цены и траты, без оглядки на общую прибыль компаний, KPI и прогнозы развития предпринимательства.
По мнению депутатов, изменения создадут предсказуемый механизм повышения оплаты труда, снизят количество трудовых споров и сформируют единообразную правоприменительную практику. 

Ранее мы сообщали, что Социальный фонд анонсировал ключевые нововведения 2026 года.

Обсудить (0)
В Карелии более половины беременностей были прерваны
Сегодня, 10:32 Общество
Уборка снега, отключения тепла и света: как Петрозаводск пережил каникулы
Сегодня, 09:55 Общество
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей аварийного общежития из Карелии
Сегодня, 08:20 Криминал
В Заозерье неравнодушные жители пытаются спасти собаку, которой цепь впилась в шею
Сегодня, 07:17 Общество
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

