В Госдуму внесли проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

Законопроект о предоставлении вдовам бойцов СВО возможности получения бесплатного высшего образования внесен в Госдуму РФ.
«Единая Россия» внесла законопроекты о дополнительных гарантиях прав военнослужащих и членов их семей. Отмечается, что инициатива партии даст возможность вдовам и вдовцам участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать в высшие и средние специальные учебные заведения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Единой России» в среду, 13 августа.
Еще одна инициатива предусматривает бесплатный проезд военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы. Третий законопроект сохранит меры поддержки для детей военнослужащих, сотрудников правопорядка и добровольцев в период между окончанием школы и поступлением в колледж или вуз. Речь идет о праве на льготу, которая прерывается на время летних каникул.
В российских вузах на бюджет в этом году приняли много целевиков, олимпиадников и детей участников С. О. Число поступивших по квоте для ветеранов СВО оказалось рекордным: в вузы зачислили более 2400 человек — это примерно на тысячу больше, чем в прошлом году.
