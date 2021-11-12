В Госдуму внесли проект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предполагающий выплаты пенсионерам перед Новым годом.

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова внесли в Госдуму законопроект по пенсиям. Документ опубликован в думской электронной базе данных. Об этом информирует РИА Новости.

Проект закона «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате» предлагает начислять ее всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, по государственному обеспечению и «военных» выплат. При этом денежную сумму собираются установить в том же размере, что и пенсия.

На реализацию инициативы в 2022 году, как говорится в финансово-экономическом обосновании, потребуются дополнительные средства федерального бюджета в размере 786,2 миллиарда рублей, из них 66,4 миллиарда — на «военную» пенсию, 719,8 миллиарда — получателям страховых выплат и по государственному пенсионному обеспечению (последняя выплачивается за счет межбюджетного трансферта на обязательное пенсионное страхование, предоставляемого из федерального бюджета в ПФР).

Профинансировать расходы планируется за счет средств федерального бюджета — Фонда национального благосостояния. Дополнительные средства должны предусмотреть при подготовке изменений в законы о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и о бюджете ПФР на три года.

«Высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка девяти процентов, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров. По данным Росстата, реальные пенсии россиян, скорректированные с учетом роста цен, сокращаются уже много месяцев подряд», — отметили авторы законопроекта.

По их словам, в преддверии Нового года у всех граждан возникают большие денежные траты, связанные с покупкой подарков для родных и близких, продуктов к праздничному столу, поэтому в этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры.