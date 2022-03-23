В Госдуму внесли проект о штрафах за высадку детей-инвалидов из транспорта

Депутаты Госдумы от «Единой России» внесли в палату законопроект о штрафах за высадку при безбилетном проезде в наземном городском транспорте детей-инвалидов I группы до 16 лет.

Проект доступен в думской базе, сообщает РИА Новости.

Авторы предлагают внести изменения в статью 11.33 КоАП, устанавливающую штраф от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц за принудительную высадку из транспорта ребенка в возрасте до 16 лет, следующего без сопровождения взрослых. Штраф для водителя в этом случае составляет пять тысяч рублей.

«Принятие данных законопроектов даст возможность создать более комфортные условия для проезда инвалидов I группы на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.