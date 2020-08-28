Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подрядчик переделывает неудачно смонтированные лестницы в Петрозаводске (ФОТО) 7
Сегодня 10:22
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка 6
Сегодня 13:49
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 8
Сегодня 11:53
Обгоревшее тело обнаружили на пепелище в Петрозаводске
Сегодня 13:20
Двое подростков на мотоцикле насмерть разбились в ДТП в Карелии 4
Сегодня 11:29

В Госдуму внесли законопроект о выходном для родителей 1 сентября

Новости. Общество
21:05, 28 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Согласно законопроекту родители смогут получить выходной 1 сентября для того, чтобы проводить ребенка в школу.

Об этом 28 августа в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, пишут "Ивзестия".

"Подготовлен к внесению законопроект фракции ЛДПР, обязывающий работодателя предоставить родителям, опекунам или приемным родителям выходной 1 сентября –проводить первоклассника в школу. Поддержать ребенка в такой ответственный день – бесценно", – написал он.

Согласно тексту документа, также опубликованного в Telegram-канале депутата, соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Право на выходной предлагается предоставить родителям, опекунам, приемным родителям детей, которые идут в первый класс. Работодателей предлагается обязать отпускать таких сотрудников по их письменному заявлению в счет ежегодного отпуска.

Ранее, 26 августа, стало известно, что 31% работающих российских родителей возьмут отпуск или отгул 1 сентября, чтобы отвести своих детей в школу.

Отпроситься на полдня или прийти на работу попозже планируют 17% родителей, 52% не будут отпрашиваться или брать выходной 1 сентября. Женщины, как выяснилось, отпрашиваются с работы, чтобы проводить детей в школы 1 сентября, чаще, чем мужчины.

 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска
24.08.2020, 11:55
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
25.08.2020, 11:12
Пациента с множественными травмами доставили на самолете в Петрозаводск

Аналитика

26.08.2020 16:30
Обществоведение
К началу учебного года готовы
Депутаты Петросовета проверили готовность школ и детских садов к приему учащихся.
Не к рукам 12
25.08.2020 15:29
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
25.08.2020 09:35
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:53
Личное мнение
Карелия: есть ли жизнь после юбилея? 8
"Подарков" федерального центра республике в ближайшие годы не будет.
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
21.08.2020 11:05
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»