В Госдуму внесли законопроект о выходном для родителей 1 сентября

Согласно законопроекту родители смогут получить выходной 1 сентября для того, чтобы проводить ребенка в школу.

Об этом 28 августа в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, пишут "Ивзестия".

"Подготовлен к внесению законопроект фракции ЛДПР, обязывающий работодателя предоставить родителям, опекунам или приемным родителям выходной 1 сентября –проводить первоклассника в школу. Поддержать ребенка в такой ответственный день – бесценно", – написал он.

Согласно тексту документа, также опубликованного в Telegram-канале депутата, соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Право на выходной предлагается предоставить родителям, опекунам, приемным родителям детей, которые идут в первый класс. Работодателей предлагается обязать отпускать таких сотрудников по их письменному заявлению в счет ежегодного отпуска.

Ранее, 26 августа, стало известно, что 31% работающих российских родителей возьмут отпуск или отгул 1 сентября, чтобы отвести своих детей в школу.

Отпроситься на полдня или прийти на работу попозже планируют 17% родителей, 52% не будут отпрашиваться или брать выходной 1 сентября. Женщины, как выяснилось, отпрашиваются с работы, чтобы проводить детей в школы 1 сентября, чаще, чем мужчины.